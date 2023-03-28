Франция выдала лучший старт в квалификации ЧМ или Евро за почти 40 лет

Сборная Франции стартовала с двух побед в отборочном раунде чемпионата Европы – 2024. В первом матче подопечные Дидье Дешама одолели Нидерланды (4:0), а затем взяли верх над Ирландией (1:0).

Согласно данным Statsdufoot, французская команда продемонстрировала лучший старт в отборе к чемпионату мира или Европы за почти 40 лет. «Трёхцветным» не удавалось с 1984 года победить в двух подряд стартовых матчах квалификационного турнира.

Сборная Франции является действующим вице-чемпионом мира. В финале чемпионата мира – 2022 подопечные Дешама потерпели поражение от Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).