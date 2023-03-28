Титов дал прогноз на матч Турция - Хорватия

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался относительно предстоящего поединка между Турцией и Хорватией в рамках отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Я бы брал «тотал больше 2,5». Голы будут. Где-то турки ошибутся, и их накажут, где-то они соперника накроют, есть опаснейшие стандарты Чалханоглу. Жду забитых мячей», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Поединок между сборными Турции и Хорватии пройдет во вторник, 28 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.