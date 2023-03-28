Ван Дейк: «Нидерланды забили три гола, но должны были забить намного больше»

Защитник национальной команды Нидерландов Виргил ван Дейк высказался о победе над сборной Гибралтара в матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024.

«Это был трудный вечер. Мы забили трижды, однако на самом деле должны были забить намного больше голов. Нам нужно улучшить свою результативность в следующих матчах. Нидерланды пытались оказывать большое давление, чего от нас и ждали. Но понятно, что мы должны были играть еще лучше», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Нидерланды переиграли Гибралтар со счетом 3:0. В предыдущем матче «оранжевые» уступили Франции – 0:4.