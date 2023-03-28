Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Шевченко отреагировал на поражение Украины в матче с Англией

28 Марта 2023 • 07:24 Комментировать

Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко прокомментировал результат поединка между сборными Англии и Украины в квалификационном раунде чемпионата Европы – 2024. Британцы отпраздновали победу на «Уэмбли» со счетом 2:0. Голы забили Сака и Кейн.

«Рад, что фанаты оценили усилия футболистов. Англичане были лучше в этом матче, но мне понравился подход сборной Украины. Команда покинула поле с высоко поднятой головой. Украинцы показали хороший бой», - цитирует Шевченко Sky Sports.

Добавим, что в следующем поединке отборочного цикла сборная Украины встретится с национальной командой Северной Македонии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Украины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.03.23 в 13:00
Словения (до 19 лет) Словения (до 19 лет)
Германия (до 19 лет) Германия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 13:00
Италия (до 19 лет) Италия (до 19 лет)
Бельгия (до 19 лет) Бельгия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 14:00
Германия (до 17 лет) Германия (до 17 лет)
Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 14:00
Финляндия (до 17 лет) Финляндия (до 17 лет)
Турция (до 17 лет) Турция (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Беларусь (до 17 лет) Беларусь (до 17 лет)
Босния и Герцеговина (до 17 лет) Босния и Герцеговина (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Израиль (до 17 лет) Израиль (до 17 лет)
Сербия (до 17 лет) Сербия (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Черногория (до 17 лет) (жен) Черногория (до 17 лет) (жен)
Азербайджан (до 17 лет) (жен) Азербайджан (до 17 лет) (жен)
Видео
28.03.23 в 15:00
Казахстан (до 17 лет) (жен) Казахстан (до 17 лет) (жен)
Босния и Герцеговина (до 17 лет) (жен) Босния и Герцеговина (до 17 лет) (жен)
Видео
28.03.23 в 15:00
Исландия (до 17 лет) Исландия (до 17 лет)
Шотландия (до 17 лет) Шотландия (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Уэльс (до 17 лет) Уэльс (до 17 лет)
Черногория (до 17 лет) Черногория (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Латвия (до 19 лет) Латвия (до 19 лет)
Израиль (до 19 лет) Израиль (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Польша (до 19 лет) Польша (до 19 лет)
Сербия (до 19 лет) Сербия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Uzbekistan W
India W
Видео
28.03.23 в 16:00
Северная Ирландия (до 19 лет) Северная Ирландия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет) Норвегия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 16:00
Румыния (до 19 лет) Румыния (до 19 лет)
Франция (до 19 лет) Франция (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 16:00
ОФК Младост Донья Горица ОФК Младост Донья Горица
Беране Беране
Видео
28.03.23 в 17:00
Чехия (до 17 лет) Чехия (до 17 лет)
Португалия (до 17 лет) Португалия (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 17:00
Словакия (до 17 лет) Словакия (до 17 лет)
Польша (до 17 лет) Польша (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 18:00
Норвегия (до 17 лет) Норвегия (до 17 лет)
Бельгия (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 18:00
Албания (до 17 лет) Албания (до 17 лет)
Латвия (до 17 лет) Латвия (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 18:00
Швейцария (до 17 лет) Швейцария (до 17 лет)
Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 18:00
Словения (до 17 лет) Словения (до 17 лет)
Хорватия (до 17 лет) Хорватия (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 19:00
Люксембург (до 19 лет) Люксембург (до 19 лет)
Дания (до 19 лет) Дания (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 19:00
Испания (до 19 лет) Испания (до 19 лет)
Украина (до 19 лет) Украина (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 19:00
Хорватия (до 19 лет) Хорватия (до 19 лет)
Португалия (до 19 лет) Португалия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 19:00
Швеция (до 19 лет) Швеция (до 19 лет)
Чехия (до 19 лет) Чехия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 20:00
Северная Ирландия (до 17 лет) Северная Ирландия (до 17 лет)
Дания (до 17 лет) Дания (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 20:00
Англия (до 17 лет) Англия (до 17 лет)
Нидерланды (до 17 лет) Нидерланды (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 21:30
Греция (до 19 лет) Греция (до 19 лет)
Ирландия (до 19 лет) Ирландия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 21:30
Венгрия (до 19 лет) Венгрия (до 19 лет)
Исландия (до 19 лет) Исландия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 21:30
Турция (до 19 лет) Турция (до 19 лет)
Англия (до 19 лет) Англия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 21:30
Словакия (до 19 лет) Словакия (до 19 лет)
Эстония (до 19 лет) Эстония (до 19 лет)
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Марта
09:29 · Италия. Серия А
Пессина - первый игрок «Монцы», забивший за сборную Италии
08:25 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Франции наметился раскол из-за должности капитана
08:18 · Чемпионат Европы 2024
Ван Дейк: «Нидерланды забили три гола, но должны были забить намного больше»
07:54 · Чемпионат Европы 2024
Ван дер Ваарт сравнил игрока сборной Нидерландов с Месси
07:24 · Чемпионат Европы 2024
Шевченко отреагировал на поражение Украины в матче с Англией
02:30 · Чемпионат Европы 2024
Куман – о победе над Гибралтаром: «Мы были недостаточно хороши»
02:06 · Франция. Лига 1
Саутгейт рассказал, планирует ли вызывать Балогуна в сборную Англии
01:16 · Чемпионат Европы 2024
Павар прокомментировал свой гол и победу сборной Франции
00:51 · Чемпионат Европы 2024
Родри – о матче со сборной Шотландии: «Очень сильный соперник»
00:39 · Италия. Серия А
Рабио: «Игра в Италии пошла мне на пользу»
00:30 · Чемпионат Европы 2024
Дешам: «Меньян спас для нас победу»
00:09 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе получил самую низкую оценку от французского издания в матче со сборной Ирландии
00:00 · Чемпионат Европы 2024
Адиев: «Алип всегда на довольно хорошем уровне выступает в сборной»
27 Марта
23:57 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Нидерландов установила рекорд последних лет по количеству ударов по воротам
23:52 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Нидерландов смяла соперников из Гибралтара, нанеся 32 удара по воротам
Все новости