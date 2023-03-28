Шевченко отреагировал на поражение Украины в матче с Англией

Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко прокомментировал результат поединка между сборными Англии и Украины в квалификационном раунде чемпионата Европы – 2024. Британцы отпраздновали победу на «Уэмбли» со счетом 2:0. Голы забили Сака и Кейн.

«Рад, что фанаты оценили усилия футболистов. Англичане были лучше в этом матче, но мне понравился подход сборной Украины. Команда покинула поле с высоко поднятой головой. Украинцы показали хороший бой», - цитирует Шевченко Sky Sports.

Добавим, что в следующем поединке отборочного цикла сборная Украины встретится с национальной командой Северной Македонии.