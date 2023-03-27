Сборная Молдовы не пропустила в игре с чехами, поляки одолели команду Албании

В группе Е квалификации Евро-24 сборная Молдовы играла против чехов и отстояла нули на табло. Лидеры группы доминировали и постоянно били по воротам, но чаще всего не попадали, а Томаш Соучек направил мяч в перекладину - 0:0.

В параллельном поединке поляки имели небольшой перевес в споре с командой Албании и смогли забить лишь раз. В конце первого тайма Якуб Каминськи зарядил в штангу, а Кароль Свидерски добил - 1:0.