Сборная Молдовы не пропустила в игре с чехами, поляки одолели команду Албании

В группе Е квалификации Евро-24 сборная Молдовы играла против чехов и отстояла нули на табло. Лидеры группы доминировали и постоянно били по воротам, но чаще всего не попадали, а Томаш Соучек направил мяч в перекладину - 0:0.
В параллельном поединке поляки имели небольшой перевес в споре с командой Албании и смогли забить лишь раз. В конце первого тайма Якуб Каминськи зарядил в штангу, а Кароль Свидерски добил - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Свидерски Кароль41'
Щесны Войцех•Франковски Пшемыслав•Беднарек Ян•Саламон Бартош•Кивёр Якуб•Каминьски Якуб•Линетти Кароль 66'78' (Шиманьски Себастьян (78') •Зелиньски Пётр•Залевски Никола69' (Скораш Михал (69') •Левандовски Роберт•Свидерски Кароль
Стракоша Томас•Балью Иван•Кумбулла Мараш•Михай Энеа•Хюсай Эльсейд• 45'Рамадани Юльбер•Гьясула Клаус•Асани Ясир70' (Мехмети Анис (70') •Аслани Кристьян76' (Сулейманов Таулан (76') •Узуни Мюрто•Чикалеши Сокол76' (Байрами Недим (76')
27 марта. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).
Протокол игры
Райлян Дорин • Крачун Артур • Мудрак Виктор • Посмак Вячеслав • Ревенко Иоан-Кэлин 83' ( Плэтикэ Сергиу ( 83') • Кожокарь Серафим • Моцпан Никита 59' ( Постолаки Вирджилиу ( 59') • Раца Вадим • Каймаков Михаил • 90'Николаеску Йон 83' ( Штиня Виктор ( 83') • Домашкан Виталий 14' ( Кожокару Максим ( 14')
Запасные: Дрос Кристиан • Аврам Кристиан • Йосипой Мариус • Белоусов Александр • Богачук Виктор • Жардан Ион • Челядник Дмитрий • Штефан Михаил
Павленка Иржи • Голеш Томаш • Брабец Якуб • Емелка Вацлав • Цоуфал Владимир • 48'Соучек Томаш • Барак Антонин 73' ( Хитил Моймир ( 73') • Журасек Давид • Чванчара Томаш • Гложек Адам 83' ( Лингр Ондржей ( 83') • Кухта Ян 73' ( Шевчик Петр ( 73' ) 88'
Запасные: Черны Вацлав • Садилек Лукаш • Доудера Давид • Витик Мартин • Юрасек Матей • Вацлик Томаш • Штанек Йиндрих • Зелены Ярослав
27 марта. Стадион "Зимбру".
Бан пользователя