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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Молдовы не пропустила в игре с чехами, поляки одолели команду Албании

27 Марта 2023 • 23:41 Комментировать
Польша
1:0
Албания
окончен

В группе Е квалификации Евро-24 сборная Молдовы играла против чехов и отстояла нули на табло. Лидеры группы доминировали и постоянно били по воротам, но чаще всего не попадали, а Томаш Соучек направил мяч в перекладину - 0:0.

В параллельном поединке поляки имели небольшой перевес в споре с командой Албании и смогли забить лишь раз. В конце первого тайма Якуб Каминськи зарядил в штангу, а Кароль Свидерски добил - 1:0.

Протокол игры  
Польша1:0Албания
(1:0) Свидерски Кароль41'  
Щесны ВойцехФранковски ПшемыславБеднарек ЯнСаламон БартошКивёр ЯкубКаминьски ЯкубЛинетти Кароль  66' 78' (Шиманьски Себастьян ( 78') Зелиньски ПётрЗалевски Никола 69' (Скораш Михал ( 69') Левандовски РобертСвидерски Кароль
Запасные: Белик КрыстянДавидович ПавелКарбовник МихалПёнтек КшиштофСкорупски ЛукашГумни РобертШиманьски ДамианЛидерман БенДронговски БартломейПухач Тымотеуш
Стракоша ТомасБалью ИванКумбулла МарашМихай ЭнеаХюсай Эльсейд  45'Рамадани ЮльберГьясула КлаусАсани Ясир 70' (Мехмети Анис ( 70') Аслани Кристьян 76' (Сулейманов Таулан ( 76') Узуни МюртоЧикалеши Сокол 76' (Байрами Недим ( 76')
Запасные: Бериша ЭтритХадрой ЭндиСелахи ЛиндонЛеняни ЭрмирМерсинай ЙонАбраши АмирКастари ЭлханВесели ФредерикЛяци Казим  90'
27 марта. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).
Протокол игры 
Молдова0:0Чехия
Райлян Дорин  Крачун Артур  Мудрак Виктор  Посмак Вячеслав  Ревенко Иоан-Кэлин   83' (Плэтикэ Сергиу (   83' Кожокарь Серафим  Моцпан Никита   59' (Постолаки Вирджилиу (   59' Раца Вадим  Каймаков Михаил   90'  Николаеску Йон   83' (Штиня Виктор (   83' Домашкан Виталий   14' (Кожокару Максим (   14')
Запасные: Дрос Кристиан  Аврам Кристиан  Йосипой Мариус  Белоусов Александр  Богачук Виктор  Жардан Ион  Челядник Дмитрий  Штефан Михаил
Павленка Иржи  Голеш Томаш  Брабец Якуб  Емелка Вацлав  Цоуфал Владимир   48'  Соучек Томаш  Барак Антонин   73' (Хитил Моймир (   73' Журасек Давид  Чванчара Томаш  Гложек Адам   83' (Лингр Ондржей (   83' Кухта Ян   73' (Шевчик Петр (   73'   88')
Запасные: Черны Вацлав  Садилек Лукаш  Доудера Давид  Витик Мартин  Юрасек Матей  Вацлик Томаш  Штанек Йиндрих  Зелены Ярослав
 27 марта. Стадион "Зимбру".

 

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