Мудрик - худший игрок матча Англия - Украина

Аналитики портала Whoscored выставили оценки участникам вчерашнего поединка отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Украины.

Худшим футболистом прошедшего матча был признан украинский полузащитник Михаил Мудрик, которого лондонский «Челси» приобрел зимой за 100 миллионов евро. За эту встречу хавбек получил оценку 5,7. У Михаила всего одна успешная обводка за матч, а точность передач составила 70 процентов.

Поединок сборных Англии и Украины состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой подопечных Гарета Саутгейта со счетом 2:0.