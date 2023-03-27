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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мудрик - худший игрок матча Англия - Украина

27 Марта 2023 • 08:15 Комментировать

Аналитики портала Whoscored выставили оценки участникам вчерашнего поединка отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Украины.

Худшим футболистом прошедшего матча был признан украинский полузащитник Михаил Мудрик, которого лондонский «Челси» приобрел зимой за 100 миллионов евро. За эту встречу хавбек получил оценку 5,7. У Михаила всего одна успешная обводка за матч, а точность передач составила 70 процентов.

Поединок сборных Англии и Украины состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой подопечных Гарета Саутгейта со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Украины Михаил Мудрик
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