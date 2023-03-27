Зинченко рассказал, за счёт чего Англия обыграла Украину

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко пообщался с представителями СМИ после поединка квалификации чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Англии. «Жёлто-синие» потерпели неудачу на выезде со счетом 0:2.

«Тяжело отыгрываться после двух голов соперника. Мы понимали, какой сильный соперник будет нам противостоять. В таких матчах многое решает мастерство футболистов.

У Украины отличная команда с точки зрения потенциала, у нас много молодежи. Нам всем еще нужно прогрессировать. Этот матч был хорошим опытом», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Следующий матч сборная Украины проведет против Северной Македонии.