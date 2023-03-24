Сборная Черногории начала евроотбор победой в Болгарии

Квалификация Евро-24 в группе G стартовала матчем сборных Болгарии и Черногории. Хозяева чаще контролировали мяч, но острее были соперники. Гости впечатлили в конце первого тайма, создав сразу полдесятка отличных моментов, и голкипер Даниел Наумов не раз срывал аплодисменты публики шикарными сэйвами. На 70-й минуте Владимир Йовович ворвался в штрафную и вывел на пустые ворота Николу Крстовича. В самой концовке Георги Русев едва не сравнял счет, расстреливая ворота, но защитник вынес мяч с ленточки.
1:0, черногорцы вышли в лидеры группы. В 22:45 сыграют их конкуренты из Сербии и Литвы.
Протокол игры
|70'Крстович Никола (0:1)
Наумов Даниел•Христов Петко•Антов Валентин•Петров Християн60' (Карабелев Янис (60') •Стоянов Йоан•Илиев Илиан59' (Илиев Никола (59') •Груев Илия•Крастев Филип77' (Кирилов Радослав (77') •Йорданов Иван85' (Русев Георги (85') •Десподов Кирилл•Делев Спас85' (Петков Марин (85')
Миятович Милан•Вешович Марко•Савич Стефан• 43'Вуячич Игор•Радунович Ристо•Бакич Марко46' (Йовович Владимир (46'•Лончар Стефан79') •Шчекич Александар•Савичевич Вукан•Марушич Адам83' (Мугоша Стефан (83') •Крстович Никола71' (Осмаич Милутин (71') •Хакшабанович Сеад46' (Йоветич Стеван (46')
24 марта. Стадион "Лудогорец Арена".
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