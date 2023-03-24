Сборная Черногории начала евроотбор победой в Болгарии

Квалификация Евро-24 в группе G стартовала матчем сборных Болгарии и Черногории. Хозяева чаще контролировали мяч, но острее были соперники. Гости впечатлили в конце первого тайма, создав сразу полдесятка отличных моментов, и голкипер Даниел Наумов не раз срывал аплодисменты публики шикарными сэйвами. На 70-й минуте Владимир Йовович ворвался в штрафную и вывел на пустые ворота Николу Крстовича. В самой концовке Георги Русев едва не сравнял счет, расстреливая ворота, но защитник вынес мяч с ленточки.

1:0, черногорцы вышли в лидеры группы. В 22:45 сыграют их конкуренты из Сербии и Литвы.