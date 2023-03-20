​Де Йонг не поможет сборной Нидерландов из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг и нападающий «Аякса» Стевен Бергвейн не помогут сборной Нидерландов в марте из-за травм. Об этом сообщила пресс-служба «оранжевых».

В марте сборная Нидерландов начинает путь в отборе на Евро-2024. Команда Рональда Кумана сыграет сначала против Франции на выезде (24 марта), а затем – против Гибралтара дома (27 марта).

В группе В отбора на чемпионат Европы выступят сборные Нидерландов, Франции, Греции, Ирландии и Гибралтара.

Добавим, что чемпионат Европы в 2024 году пройдёт в Германии. В XXI веке эта страна уже принимала крупный футбольный турнир – чемпионат мира – 2006.