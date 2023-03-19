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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Шакири и Кобель не помогут сборной Швейцарии

19 Марта 2023 • 17:17 Комментировать

Вратарь Грегор Кобель и полузащитник Джердан Шакири не помогут сборной Швейцарии в ближайших матчах. Об этом рассказывает пресс-служба команды. Шакири и Кобель не сыграют за альпийцев из-за травм.

Отметим, что Джердан Шакири сейчас выступает в МЛС за «Чикаго Файр». Грегор Кобель, в свою очередь, на клубном уровне представляет дортмундскую «Боруссию».

Сборная Швейцарии в конце месяца проведёт два стартовых матча отбора на чемпионат Европы 2024 года. Сначала «крестоносцы» сыграют на выезде против Беларуси (25 марта), а затем – дома против Израиля (28 марта).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Джердан Шакири Грегор Кобель
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