​Шакири и Кобель не помогут сборной Швейцарии

Вратарь Грегор Кобель и полузащитник Джердан Шакири не помогут сборной Швейцарии в ближайших матчах. Об этом рассказывает пресс-служба команды. Шакири и Кобель не сыграют за альпийцев из-за травм.

Отметим, что Джердан Шакири сейчас выступает в МЛС за «Чикаго Файр». Грегор Кобель, в свою очередь, на клубном уровне представляет дортмундскую «Боруссию».

Сборная Швейцарии в конце месяца проведёт два стартовых матча отбора на чемпионат Европы 2024 года. Сначала «крестоносцы» сыграют на выезде против Беларуси (25 марта), а затем – дома против Израиля (28 марта).