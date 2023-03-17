Быстров — о решении Тикнизяна играть за Армению: «Это не та потеря, о которой нужно говорить»

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался о решении Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

«Выбрал и выбрал. Его право. Он понимает, что у него не будет шанса заиграть в сборной России. Это не та потеря, о которой нужно говорить», — заявил экс-полузащитник российской национальной команды в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, что уроженец Санкт-Петербурга Тикнизян, воспитанный в академии ЦСКА, получил вызов в состав сборной Армении на матч против Турции в рамках отбора к чемпионату Европы - 2024.