​Ремзи - новый капитан сборной Уэльса

У сборной Уэльса - новый капитан, им стал игрок «Ниццы» Аарон Ремзи. Он заменил на этом посту Гарета Бэйла, объявившего об окончании карьеры в сборной Уэльса. Сейчас, после ухода Бэйла, именно Ремзи является самым опытным игроком сборной, а потому наставник команды Роб Пэйдж, выбирая нового капитана, не особо сомневался в том, кого назначить.

- Аарон был вице-капитаном при Гарете Бэйле, потому вполне естественно, что сейчас он становится капитаном, - цитирует слова Пэйджа BBC Sport.

В своих первых матчах отборочного цикла к чемпионату Европы сборная Уэльса сыграет с Латвией и Хорватией.