Тренер сборной Казахстана прокомментировал травму Зайнутдинова

Наставник казахстанской сборной Магомед Адиев рассказал о перспективах Бактиёра Зайнутдинова попасть в национальную команду после травмы.

«Был на матче Зайнутдинова за ЦСКА. К сожалению, он получил травму. Теперь его участие в играх под большим вопросом. Как понимаю, там минимум месяц лечения. Скажу так: шансы, что он сыграет за сборную в ближайших матчах, минимальны», — заявил тренер сборной Казахстана в интервью изданию «РБ Спорт». Также Адиев отметил, что у команды имеются проблемы с составом, поскольку проблемы со здоровьем испытывает и защитник «Зенита» Нуралы Алип.

Напомним, что в марте сборная Казахстана начнёт борьбу за участие на Евро-2024. Соперниками по группе H станут Дания, Финляндия, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино.