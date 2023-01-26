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Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш может возглавить сборную Бельгии

26 Января 2023 • 18:49 Комментировать

Бывший наставник «Зенита», «Порту» и «Челси» Андре Виллаш-Боаш может возглавить сборную Бельгии, которая сейчас находится в поисках наставника после того как её во время мундиаля в Катаре покинул Роберто Мартинес. Испанец тренировал «красных дьяволов» шесть лет – с 2016 года.

Как сообщает Het Niewsblad, Виллаш-Боаш попал в этот список вместе с другими свободными тренерами – Йоахимом Лёвом и Маурисио Почеттино.

Напомним, на чемпионате мира в Катаре сборная Бельгии выбыла на стадии группового этапа, проиграв решающий матч сборной Марокко. Бельгийцы заняли третье место в квартете F.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Андре Виллаш-Боаш
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