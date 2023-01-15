​Джеррард продолжает переговоры о работе в сборной Польши

Молодой английский тренер Стивен Джеррард продолжает переговоры насчёт возможной работы у руля сборной Польши. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В настоящий момент 42-летний Стивен Джеррард находится без работы. В октябре экс-капитан «Ливерпуля» был уволен из «Астон Виллы», которую он тренировал на протяжении одиннадцати месяцев. До этого Джеррард работал в Шотландии с «Глазго Рейнджерс».

Отметим, что в отборе на чемпионат Европы 2024 года сборная Польши встретится с командами Чехии, Албании, Молдовы и Фарерских островов.