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Петраков прокомментировал уход из сборной Украины

13 Января 2023 • 09:44 Комментировать

Экс-главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался об отставке с поста рулевого национальной команды страны.

«Спасибо нашим лучшим в мире болельщикам за то, что горячо и искренне поддерживали и верили в нас. Я остаюсь самым ярым болельщиком сборной Украины», - передает слова специалиста пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что Петраков занимал пост наставника сборной Украины с ноября 2021 года. Под руководством этого специалиста «жёлто-синие» сыграли 15 матчей, в которых отпраздновали шесть побед, два раза проиграли и семь раз разошлись миром с соперниками.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Петраков
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