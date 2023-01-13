Петраков прокомментировал уход из сборной Украины

Экс-главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался об отставке с поста рулевого национальной команды страны.

«Спасибо нашим лучшим в мире болельщикам за то, что горячо и искренне поддерживали и верили в нас. Я остаюсь самым ярым болельщиком сборной Украины», - передает слова специалиста пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что Петраков занимал пост наставника сборной Украины с ноября 2021 года. Под руководством этого специалиста «жёлто-синие» сыграли 15 матчей, в которых отпраздновали шесть побед, два раза проиграли и семь раз разошлись миром с соперниками.