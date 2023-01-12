​Ренар прокомментировал слухи о сборной Бельгии

Французский тренер Эрве Ренар выступил с заявлением через социальные сети на фоне слухов о своём возможном назначении рулевым сборной Бельгии.

«Новости о том, что я сделал предложение возглавить сборную Бельгии, абсолютно не соответствует действительности», - сообщил Ренар.

Напомним, что должность главного тренера сборной Бельгии после провала на чемпионате мира покинул Роберто Мартинес. Он уже получил новое место работы, приняв сборную Португалии.

Эрве Ренар тренирует сборную Саудовской Аравии. На чемпионате мира его команде удалось обыграть сборную Аргентины, которая в итоге завоевала трофей.