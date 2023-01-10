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Паулу Сантуш: «Мне трудно принять Роберто Мартинеса, в Португалии все хотели бы видеть местного специалиста» эксклюзив

10 Января 2023 • 17:42 Комментировать (1)

Бывший вратарь сборной Португалии Паулу Сантуш прокомментировал назначение Роберто Мартинеса главным тренером португальской национальной команды.

- Если честно, я считаю, что Фернанду Сантуш мог бы продолжать свою работу, поэтому мне пока трудно принять Роберто Мартинеса. Мне кажется, в Португалии все хотели бы, чтобы сборную тренировал португальский специалист. Но есть то, что есть, нужно решать вопросы. Мне хотелось бы, чтобы, как можно быстрее прояснилась ситуация с Криштиану Роналду. Это должно быть ясно с самого начала. Этот этап выглядит переходным для португальского футбола, меня это тревожит, — сказал Сантуш сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

 

- Вы думаете, Роналду еще может быть полезен сборной?

 

- Дело даже не совсем в этом, просто нужно определиться, либо Роналду остается в сборной, и мы закладываем возможность его использования, либо он уходит из команды, и мы строим новую сборную. Никому не гарантировано место в сборной, но если Роналду хочет играть и будет готов, то он может помочь команде. Но повторюсь, мне бы хотелось, чтобы они с главным тренером встретились, как можно раньше, и все обсудили, — добавил Сантуш.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Фернанду Сантуш Аль-Наср Роберто Мартинес Паулу Сантуш
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Января 2023 в 18:03
Прими 100 грамм... Хе..
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