Бывший вратарь сборной Португалии Паулу Сантуш прокомментировал назначение Роберто Мартинеса главным тренером португальской национальной команды.

- Если честно, я считаю, что Фернанду Сантуш мог бы продолжать свою работу, поэтому мне пока трудно принять Роберто Мартинеса. Мне кажется, в Португалии все хотели бы, чтобы сборную тренировал португальский специалист. Но есть то, что есть, нужно решать вопросы. Мне хотелось бы, чтобы, как можно быстрее прояснилась ситуация с Криштиану Роналду. Это должно быть ясно с самого начала. Этот этап выглядит переходным для португальского футбола, меня это тревожит, — сказал Сантуш сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

- Вы думаете, Роналду еще может быть полезен сборной?

- Дело даже не совсем в этом, просто нужно определиться, либо Роналду остается в сборной, и мы закладываем возможность его использования, либо он уходит из команды, и мы строим новую сборную. Никому не гарантировано место в сборной, но если Роналду хочет играть и будет готов, то он может помочь команде. Но повторюсь, мне бы хотелось, чтобы они с главным тренером встретились, как можно раньше, и все обсудили, — добавил Сантуш.