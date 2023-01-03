Силвиньо возглавил сборную Албании

Бразильский наставник Силвиньо назначен главным тренером сборной Албании, об этом отрапортовала пресс-служба федерации футбола страны.

На посту наставника национальной команды 48-летний южноамериканский специалист заменил итальянца Эдоардо Рея. В его тренерский штаб вошли бразилец Дорива и аргентинец Пабло Сабалета.

Трудовое соглашение Силвиньо со сборной Албании будет рассчитано до завершения чемпионата Европы – 2024. До трудоустройства в европейской сборной он работал с «Коринтиансом» и «Лионом», а также занимал должность ассистента главного тренера национальной команды Бразилии.