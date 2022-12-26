Бурбас: «Сборная Украины в следующий раз соберётся с новым тренерским штабом»

Журналист Игорь Бурбас опубликовал информацию касательно приближающихся перестановок внутри национальной сборной Украины.

«Сборная Украины в следующий раз соберётся с новым тренерским штабом. Это уже очевидно. Если до марта Сергей Ребров уволится с должности в «Аль-Айне» (есть варианты), то немедленно приступит к исполнению обязанностей в национальной команде», - написал Бурбас в социальных сетях.

В данный момент наставником украинской команды является Александр Петраков. Под его руководством «жёлто-синие» пробились в стыковые матчи отбора на чемпионат мира – 2022 в Катаре, где в полуфинале одолели сборную Шотландии (3:1), однако в финале уступили сборной Уэльса (0:1).

Бурбас поблагодарил Петракова за время, проведённое во главе команды.