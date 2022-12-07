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Чемпионат Европы по футболу 2024

Майкл О’Нил снова возглавил сборную Северной Ирландии официально

07 Декабря 2022 • 15:32 Комментировать

Майкл О’Нил был назначен на должность главного тренера сборной Северной Ирландии. 53-летний специалист подписал контракт с местной футбольной ассоциацией на пять с половиной лет.

Впервые должность рулевого сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил занял 11 лет назад – в декабре 2011 года. Он работал с командой более восьми лет, в течение которых северные ирландцы провели 72 матча (26 побед, 18 ничьих, 28 поражений). О’Нилу удалось вывести «зелёно-белую армию» на Евро-2016, где команда дошла до 1/8 финала.

В отборе на Евро-2024 соперниками сборной Северной Ирландии будут Дания, Финляндия, Словения, Казахстан и Сан-Марино.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Северной Ирландии Майкл О-Нил
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