Майкл О’Нил был назначен на должность главного тренера сборной Северной Ирландии. 53-летний специалист подписал контракт с местной футбольной ассоциацией на пять с половиной лет.

Впервые должность рулевого сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил занял 11 лет назад – в декабре 2011 года. Он работал с командой более восьми лет, в течение которых северные ирландцы провели 72 матча (26 побед, 18 ничьих, 28 поражений). О’Нилу удалось вывести «зелёно-белую армию» на Евро-2016, где команда дошла до 1/8 финала.

В отборе на Евро-2024 соперниками сборной Северной Ирландии будут Дания, Финляндия, Словения, Казахстан и Сан-Марино.