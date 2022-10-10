Манчини высказался о встрече с Украиной в квалификации Евро-2024

Наставник сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о попадании в одну группу с Украиной в отборе Евро-2024.

«Нам предстоит провести особый матч со сборной Украины. В нем будет очень много эмоций. У этой страны отличные футболисты», - цитирует итальянского специалиста пресс-служба УАФ.

Напомним, что «скуадра адзурра» попала в одну группу с Украиной, Англией, Северной Македонией и Мальтой.

Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года. В континентальном турнире примут участие 24 сборные. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.