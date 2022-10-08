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Чемпионат Европы по футболу 2024

Без России

08 Октября 2022 • 14:47 Комментировать (2)

В воскресенье во Франкфурте-на-Майне пройдёт жеребьёвка отборочного цикла на Евро-2024. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со всеми деталями грядущей процедуры.

Когда пройдёт жеребьёвка

Церемония жеребьёвки пройдёт во Франкфурте-на-Майне в воскресенье, 9 октября. Мероприятие начнётся в 13:00 по московскому времени. Следить за процедурой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult. Там пройдёт трансляция в текстовом формате. Не пропустите!

Кто участвует в жеребьёвке

В жеребьёвке примут участие 53 из 55 европейских национальных команд. Сборная России не будет представлена из-за санкций УЕФА в отношении РФС, а сборная Германии на правах хозяина Евро-2024 сразу получила билет в финальную часть турнира.

53 сборные были посеяны по корзинам. За основу был взят рейтинг команд по итогам завершившейся групповой стадии Лиги наций. Победители групп в дивизионе А собраны в отдельную корзину. Дело в том, что летом они сыграют в финале четырёх Лиги наций, поэтому в отборе на Евро-2024 они попадут в группы из пяти команд для высвобождения двух игровых дней.

Состав корзин для жеребьёвки отбора на Евро-2024 приведём ниже.

Корзина ЛНКорзина 1Корзина 2Корзина 3
ГолландияДанияФранцияУкраина
ХорватияПортугалияАвстрияИсландия
ИспанияБельгияЧехияНорвегия
ИталияВенгрияАнглияСловения
 ШвейцарияУэльсИрландия
 ПольшаИзраиль Албания
  Босния и ГерцеговинаЧерногория
  СербияРумыния
  ШотландияШвеция
  ФинляндияАрмения
    
 Корзина 4Корзина 5Корзина 6
 ГрузияСловакияАндорра
 ГрецияСеверная ИрландияСан-Марино
 ТурцияКипрЛихтенштейн
 КазахстанБеларусь 
 ЛюксембургЛитва 
 АзербайджанГибралтар 
 КосовоЭстония 
 БолгарияЛатвия 
 ФарерыМолдова 
 Северная МакедонияМальта 

 

Как пройдёт процедура

Сборные из корзины Лиги наций распределят по группам от А до D, в этих группах будет по пять команд, сборные из корзины 1 - по группам от Е до H. Дальше участники церемонии будут переходить от одной корзины к другой, двигаясь сверху вниз. Сборная, шарик с названием которой достали, попадает в ближайшую группу по алфавиту, если это не противоречит ряду ограничений, о которых мы поговорим ниже.

Как вы заметили, в шестой корзине находятся только три сборные. Они займут места в группах H, I и J. В этих группах будет по шесть участников, а в остальных – по пять.

Какие будут ограничения

При процедуре жеребьёвки будут учитываться некоторые ограничения. Так, например, некоторые команды разведут по разным группам по политическим причинам. Пары, которые разводятся, выглядят так:

Армения и Азербайджан;

Беларусь и Украина;

Гибралтар и Испания;

Косово и Босния и Герцеговина;

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Косово и Сербия.

Также стоит отметить список сборных, в чьих странах могут возникнуть потенциально суровые зимние условия. По итогам жеребьёвки в одной группе не может оказаться более двух таких сборных. Список выглядит так:

Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Фарерские острова, Финляндия, Эстония.

Кроме того, пресс-служба УЕФА говорит о некоторых странах, которые расположены далеко от остальных участников отбора. Только одна сборная из такой страны может оказаться в конкретной группе. Список стран не называется, но можно догадаться, что здесь есть, например, Казахстан.

Когда пройдут матчи

Матчи отборочного цикла пройдут в 2023 году – с марта по ноябрь. Стыковые игры за дополнительные путёвки в финальную часть Евро-2024 запланированы на март 2024 года.

Напрямую в финальную часть Евро-2024 проходят команды, которые займут в отборочных группах первые и вторые места. Последние три путёвки на континентальный футбольный форум разыграются в «стыках».

Подготовил Александр Тихий.

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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wild cat
08 Октября 2022 в 14:58
ай..да сыкуны..убрали саму сильную сбродную..)) ну потяшаюца пака...))
ингерман
08 Октября 2022 в 14:53
ай безпридельшыки.. мы ышо вам усем пакажим.. )))
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