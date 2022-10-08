Без России

В воскресенье во Франкфурте-на-Майне пройдёт жеребьёвка отборочного цикла на Евро-2024. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со всеми деталями грядущей процедуры.

Когда пройдёт жеребьёвка

Церемония жеребьёвки пройдёт во Франкфурте-на-Майне в воскресенье, 9 октября. Мероприятие начнётся в 13:00 по московскому времени. Следить за процедурой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult. Там пройдёт трансляция в текстовом формате. Не пропустите!

Кто участвует в жеребьёвке

В жеребьёвке примут участие 53 из 55 европейских национальных команд. Сборная России не будет представлена из-за санкций УЕФА в отношении РФС, а сборная Германии на правах хозяина Евро-2024 сразу получила билет в финальную часть турнира.

53 сборные были посеяны по корзинам. За основу был взят рейтинг команд по итогам завершившейся групповой стадии Лиги наций. Победители групп в дивизионе А собраны в отдельную корзину. Дело в том, что летом они сыграют в финале четырёх Лиги наций, поэтому в отборе на Евро-2024 они попадут в группы из пяти команд для высвобождения двух игровых дней.

Состав корзин для жеребьёвки отбора на Евро-2024 приведём ниже.

Корзина ЛН Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Голландия Дания Франция Украина Хорватия Португалия Австрия Исландия Испания Бельгия Чехия Норвегия Италия Венгрия Англия Словения Швейцария Уэльс Ирландия Польша Израиль Албания Босния и Герцеговина Черногория Сербия Румыния Шотландия Швеция Финляндия Армения Корзина 4 Корзина 5 Корзина 6 Грузия Словакия Андорра Греция Северная Ирландия Сан-Марино Турция Кипр Лихтенштейн Казахстан Беларусь Люксембург Литва Азербайджан Гибралтар Косово Эстония Болгария Латвия Фареры Молдова Северная Македония Мальта

Как пройдёт процедура

Сборные из корзины Лиги наций распределят по группам от А до D, в этих группах будет по пять команд, сборные из корзины 1 - по группам от Е до H. Дальше участники церемонии будут переходить от одной корзины к другой, двигаясь сверху вниз. Сборная, шарик с названием которой достали, попадает в ближайшую группу по алфавиту, если это не противоречит ряду ограничений, о которых мы поговорим ниже.

Как вы заметили, в шестой корзине находятся только три сборные. Они займут места в группах H, I и J. В этих группах будет по шесть участников, а в остальных – по пять.

Какие будут ограничения

При процедуре жеребьёвки будут учитываться некоторые ограничения. Так, например, некоторые команды разведут по разным группам по политическим причинам. Пары, которые разводятся, выглядят так:

Армения и Азербайджан;

Беларусь и Украина;

Гибралтар и Испания;

Косово и Босния и Герцеговина;

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Косово и Сербия.

Также стоит отметить список сборных, в чьих странах могут возникнуть потенциально суровые зимние условия. По итогам жеребьёвки в одной группе не может оказаться более двух таких сборных. Список выглядит так:

Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Фарерские острова, Финляндия, Эстония.

Кроме того, пресс-служба УЕФА говорит о некоторых странах, которые расположены далеко от остальных участников отбора. Только одна сборная из такой страны может оказаться в конкретной группе. Список стран не называется, но можно догадаться, что здесь есть, например, Казахстан.

Когда пройдут матчи

Матчи отборочного цикла пройдут в 2023 году – с марта по ноябрь. Стыковые игры за дополнительные путёвки в финальную часть Евро-2024 запланированы на март 2024 года.

Напрямую в финальную часть Евро-2024 проходят команды, которые займут в отборочных группах первые и вторые места. Последние три путёвки на континентальный футбольный форум разыграются в «стыках».

Подготовил Александр Тихий.