Без России

В воскресенье во Франкфурте-на-Майне пройдёт жеребьёвка отборочного цикла на Евро-2024. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со всеми деталями грядущей процедуры.
Когда пройдёт жеребьёвка
Церемония жеребьёвки пройдёт во Франкфурте-на-Майне в воскресенье, 9 октября. Мероприятие начнётся в 13:00 по московскому времени. Следить за процедурой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult. Там пройдёт трансляция в текстовом формате. Не пропустите!
Кто участвует в жеребьёвке
В жеребьёвке примут участие 53 из 55 европейских национальных команд. Сборная России не будет представлена из-за санкций УЕФА в отношении РФС, а сборная Германии на правах хозяина Евро-2024 сразу получила билет в финальную часть турнира.
53 сборные были посеяны по корзинам. За основу был взят рейтинг команд по итогам завершившейся групповой стадии Лиги наций. Победители групп в дивизионе А собраны в отдельную корзину. Дело в том, что летом они сыграют в финале четырёх Лиги наций, поэтому в отборе на Евро-2024 они попадут в группы из пяти команд для высвобождения двух игровых дней.
Состав корзин для жеребьёвки отбора на Евро-2024 приведём ниже.
|Корзина ЛН
|Корзина 1
|Корзина 2
|Корзина 3
|Голландия
|Дания
|Франция
|Украина
|Хорватия
|Португалия
|Австрия
|Исландия
|Испания
|Бельгия
|Чехия
|Норвегия
|Италия
|Венгрия
|Англия
|Словения
|Швейцария
|Уэльс
|Ирландия
|Польша
|Израиль
|Албания
|Босния и Герцеговина
|Черногория
|Сербия
|Румыния
|Шотландия
|Швеция
|Финляндия
|Армения
|Корзина 4
|Корзина 5
|Корзина 6
|Грузия
|Словакия
|Андорра
|Греция
|Северная Ирландия
|Сан-Марино
|Турция
|Кипр
|Лихтенштейн
|Казахстан
|Беларусь
|Люксембург
|Литва
|Азербайджан
|Гибралтар
|Косово
|Эстония
|Болгария
|Латвия
|Фареры
|Молдова
|Северная Македония
|Мальта
Как пройдёт процедура
Сборные из корзины Лиги наций распределят по группам от А до D, в этих группах будет по пять команд, сборные из корзины 1 - по группам от Е до H. Дальше участники церемонии будут переходить от одной корзины к другой, двигаясь сверху вниз. Сборная, шарик с названием которой достали, попадает в ближайшую группу по алфавиту, если это не противоречит ряду ограничений, о которых мы поговорим ниже.
Как вы заметили, в шестой корзине находятся только три сборные. Они займут места в группах H, I и J. В этих группах будет по шесть участников, а в остальных – по пять.
Какие будут ограничения
При процедуре жеребьёвки будут учитываться некоторые ограничения. Так, например, некоторые команды разведут по разным группам по политическим причинам. Пары, которые разводятся, выглядят так:
Армения и Азербайджан;
Беларусь и Украина;
Гибралтар и Испания;
Косово и Босния и Герцеговина;
Косово и Сербия.
Также стоит отметить список сборных, в чьих странах могут возникнуть потенциально суровые зимние условия. По итогам жеребьёвки в одной группе не может оказаться более двух таких сборных. Список выглядит так:
Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Фарерские острова, Финляндия, Эстония.
Кроме того, пресс-служба УЕФА говорит о некоторых странах, которые расположены далеко от остальных участников отбора. Только одна сборная из такой страны может оказаться в конкретной группе. Список стран не называется, но можно догадаться, что здесь есть, например, Казахстан.
Когда пройдут матчи
Матчи отборочного цикла пройдут в 2023 году – с марта по ноябрь. Стыковые игры за дополнительные путёвки в финальную часть Евро-2024 запланированы на март 2024 года.
Напрямую в финальную часть Евро-2024 проходят команды, которые займут в отборочных группах первые и вторые места. Последние три путёвки на континентальный футбольный форум разыграются в «стыках».
Подготовил Александр Тихий.
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