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​Италия и Турция объединили заявки на проведение Евро-2032

28 Июля 2023 • 14:56 Комментировать

Информация из прессы подтвердилась – Италия и Турция действительно объединили свои заявки на проведение чемпионата Европы в 2032 году. Об этом информирует УЕФА на страницах своего сайта.

Теперь УЕФА будет работать с итальянской и турецкой футбольными федерациями, чтобы убедиться в соответствии их документации для подачи совместной заявки.

Отметим, что Федерация футбола Италии подавала заявку только на Евро-2032, в то время как Федерация футбола Турции также хочет принять Евро-2028.

Исполнительный комитет УЕФА назначит хозяев чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов  10 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Италия Турция Евро-2032
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