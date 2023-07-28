​Италия и Турция объединили заявки на проведение Евро-2032

Информация из прессы подтвердилась – Италия и Турция действительно объединили свои заявки на проведение чемпионата Европы в 2032 году. Об этом информирует УЕФА на страницах своего сайта.
Теперь УЕФА будет работать с итальянской и турецкой футбольными федерациями, чтобы убедиться в соответствии их документации для подачи совместной заявки.
Отметим, что Федерация футбола Италии подавала заявку только на Евро-2032, в то время как Федерация футбола Турции также хочет принять Евро-2028.
Исполнительный комитет УЕФА назначит хозяев чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов 10 октября.
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