​Италия и Турция объединили заявки на проведение Евро-2032

Информация из прессы подтвердилась – Италия и Турция действительно объединили свои заявки на проведение чемпионата Европы в 2032 году. Об этом информирует УЕФА на страницах своего сайта.

Теперь УЕФА будет работать с итальянской и турецкой футбольными федерациями, чтобы убедиться в соответствии их документации для подачи совместной заявки.

Отметим, что Федерация футбола Италии подавала заявку только на Евро-2032, в то время как Федерация футбола Турции также хочет принять Евро-2028.

Исполнительный комитет УЕФА назначит хозяев чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов 10 октября.