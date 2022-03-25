Орлов – о заявке России на проведение Евро: «Мы Моська, которая лает на Слона»

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на желание России провести чемпионат Европы в 2028 или 2032 году.

«В УЕФА уже объявили, что заявку даже брать не будут. И чего добились? Получается, что мы Моська, которая лает на Слона», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, Россия ранее выразила желание принять чемпионат Европы 2028 или 2032 года. Провести Евро также хотят Турция, Италия, Великобритания и Ирландия.