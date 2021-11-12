Организаторы Суперлиги использовали ботов в социальных сетях, чтобы создать видимость поддержки проекта

Потерпев крах прошедшей весной, клубы-организаторы Суперлиги еще некоторое время пытались спасти свой проект. Как стало известно аналитикам Pandemia Digital, которые провели собственное исследование, создатели нового турнира предусмотрели негативную реакцию со стороны общества. Они запустили в социальных сетях около семи тысяч ботов, которые от имени обычных пользователей публиковали посты в поддержку Суперлиги.

Отмечается, что одним из самых использованный сообщений была следующая фраза: «Суперлига – хорошая идея и произведет революцию в футболе». Идентичные публикации распространялись в течение первых 72 часов после официального заявления. Также были найдены аккаунты, на которых появлялось более десяти сообщений в секунду, а популярность искусственным путем набирали хэштеги против Александра Чеферина, президента УЕФА, и Хавьера Тебаса, главы Ла Лиги.