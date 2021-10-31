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Суперлига Европы

Тебас: «Не может быть никакой Суперлиги без шестёрки главных команд Британии, благодарим Англию»

31 Октября 2021 • 22:44 Комментировать (1)

Руководитель испанской Ла Лиги Хавьер Тебас продолжает публично критиковать идею Суперлиги и ее создателей.

- Два клуба (речь идет о «Реале» и «Барселоне» - прим. ЕФ) продолжают верить в проект Суперлиги. В то время как британцы вышли из состава учредителей турнира, у Суперлиги нет будущего. Не может быть никакой Суперлиги без шестерки главных команд Британии. За это мы должны поблагодарить Англию, - приводит слова Тебаса Sportspromedia.

Напомним, что помпезное объявление о создании Суперлиги произошло полгода назад, но спустя два дня ряды участников поредели, остались верными идее лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Хавьер Тебас
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Комментарии (1)
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BESTJuventus21
31 Октября 2021 в 23:49
без англии можно в принципе обойтись. они особо никому не нужны, как и им не нужен никто. они в своей лиге получают неадекватные деньги и только топят остальные лиги.
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