​Апелляция УЕФА по Суперлиге отклонена

Испанский журналист Мельчор Руис посредством своей странички в «Твиттере» сообщает о том, что коммерческий суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА по Суперлиге. Ранее этот суд запретил УЕФА предпринимать какие-то меры против 12 клубов, которые изначально организовывали Суперлигу.

Напомним, что 9 из 12 клубов достаточно быстро объявили о выходе из Суперлиги. Проект до сих поддерживают только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Несмотря на сложившуюся ситуацию, указанная тройка клубов ранее получила подтверждение о регистрации их заявок на следующий сезон Лиги чемпионов.