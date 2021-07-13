​Апелляция УЕФА по Суперлиге отклонена

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13 Июля 2021, 22:18,
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Испанский журналист Мельчор Руис посредством своей странички в «Твиттере» сообщает о том, что коммерческий суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА по Суперлиге. Ранее этот суд запретил УЕФА предпринимать какие-то меры против 12 клубов, которые изначально организовывали Суперлигу.
Напомним, что 9 из 12 клубов достаточно быстро объявили о выходе из Суперлиги. Проект до сих поддерживают только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Несмотря на сложившуюся ситуацию, указанная тройка клубов ранее получила подтверждение о регистрации их заявок на следующий сезон Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: УЕФА, Александер Чеферин, Суперлига Европы
Ха-ха-ха.