ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

﻿

​Апелляция УЕФА по Суперлиге отклонена

13 Июля 2021, 22:18,

Испанский журналист Мельчор Руис посредством своей странички в «Твиттере» сообщает о том, что коммерческий суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА по Суперлиге. Ранее этот суд запретил УЕФА предпринимать какие-то меры против 12 клубов, которые изначально организовывали Суперлигу.

Напомним, что 9 из 12 клубов достаточно быстро объявили о выходе из Суперлиги. Проект до сих поддерживают только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Несмотря на сложившуюся ситуацию, указанная тройка клубов ранее получила подтверждение о регистрации их заявок на следующий сезон Лиги чемпионов.  

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: УЕФА, Александер Чеферин, Суперлига Европы
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Pal Pay
13 Июля 2021, 22:45

Ха-ха-ха.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России