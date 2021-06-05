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​Чеферин: «Для меня Аньелли больше не существует»

05 Июня 2021, 17:22,

Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз высказался по поводу проекта под названием Суперлига Европы.

«Подозревал ли я что-то? У вас могут быть подозрения, но когда люди клянутся и говорят, что это чушь, им трудно не верить.

Моя реакция? Я бы разделил героев на три категории. На первое место я бы поставил Андреа Аньелли [президент «Ювентуса» - прим.]. Это личное. Для меня этого человека больше не существует. Я думал, что мы друзья, но он врал мне до последней минуты. Он уверял, что беспокоиться не о чем, а сам уже подписал все документы для запуска Суперлиги. Во вторую категорию я бы поставил людей, которые были очень близки ко мне, и я сожалею, что они не рассказали мне заранее о своих планах. Наконец, последняя категория – это менеджеры, с которыми я особенно не контактировал. Я их не виню, но им тоже придётся столкнуться с последствиями своих действий», - сказал Чеферин в интервью So Foot.   

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, УЕФА, Александер Чеферин, Андреа Аньелли
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