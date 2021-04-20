​«Бавария» и «ПСЖ» как знамя борьбы против Суперлиги

Финалисты предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов «Бавария» и «ПСЖ» не вошли в состав основателей Суперлиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, почему в Мюнхене и Париже не поддержали революционеров из других топ-клубов.

Среди топ-клубов, которые в воскресенье объявили о создании Суперлиги, не оказалось формально двух сильнейших по итогам прошлого сезона. В финале Лиги чемпионов играли «Бавария» и «ПСЖ», но они участниками нового соревнования не стали. По крайней мере пока. При этом ни у кого нет сомнений, что их звали в элитарный клуб, ведь оба коллектива — безусловные топы и лидеры своих стран. Получается, что «Бавария» и «ПСЖ» просто отказались.

Если итог один, то мотивация точно разная. «Баварии» исторически важна связь с Германией, с немецким футболом. В отличие от других топ-клубов, мюнхенцы в меньшей степени пытаются стать глобальным брендом, предпочитая концентрироваться на лидерстве в своей стране. Учитывая мощную экономику Германии, это даёт свои результаты.

«Бавария» не стремится к расколу, действительно волнуясь за благополучие немецкого футбола. В Германии идентичность всё ещё важна, это одна из причин, почему в бундеслиге нельзя продавать клубы полностью одному лицу.

Что касается «ПСЖ», то тут, кажется, иная мотивация. Наверняка собственникам клуба близка идеология элитного турнира. Однако загвоздка в том, что собственники — из Катара, где в следующем году должен пройти чемпионат мира. Очевидно, что шейхи хотят провести турнир на высоком уровне, чтобы в нём приняло участие максимальное количество звёзд. При этом позиция УЕФА известна — футболисты из клубов-участников Суперлиги не смогут выступать на мундиале. Катарцы не для того вкладывали столько денег в чемпионат мира, чтобы мимо турнира пролетели Неймар, Мбаппе, ди Мария, Маркиньос и другие.

В позиции «Баварии» и «ПСЖ» важна и другая составляющая. Оба клуба — флагманы в своих странах, и их позиция имеет значение для других клубов. В понедельник, например, с осуждением идеи Суперлиги выступили «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия», что лишило турнир немецкого представительства. Едва ли основатели турнира будут звать «Боруссию» из Менхенгладбаха или «Айнтрахт», да и вряд ли сами клубы пойдут на это. Всё же выгнать «Баварию» из бундеслиги морально тяжело, а вот «Айнтрахт» проще.

Во Франции примерно такая же ситуация. Если «ПСЖ» не стремится в Суперлигу, то условному «Монако» или «Марселю» будет тяжело туда попасть, поскольку тут же последуют санкции со стороны Лиги 1.

Очевидно, что сейчас позиции «Баварии» и «ПСЖ» являются важнейшим козырем УЕФА в битве против топ-клубов. Пока есть поддержка таких грандов, итог борьбы выглядит перспективно. С немцами и французами зрелищность Лиги чемпионов сохранится, можно будет надеяться на рейтинги и телеконтракты. Благо и у «Баварии», и у «ПСЖ» финансовое положение достаточно устойчивое.

Могут ли клубы поменять своё решение? Конечно, всё будет зависеть от развития событий. «ПСЖ» после чемпионата мира вполне может присоединиться к Суперлиге. В позиции

«Баварии» видится больше идеологии, но при резком ухудшении финансовой ситуации мюнхенцы вполне могут отказаться от текущего принципа.

Андрей Центров