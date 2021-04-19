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Ассоциация европейских клубов выступила против Суперлиги Европы

19 Апреля 2021, 12:48,

Ассоциация европейских клубов отреагировала на создание нового футбольного турнира. Ранее 12 топ-клубов объявили о запуске европейской Суперлиги.

«Мы, как орган, представляемый 246 футбольными клубами Европы, решили высказать свою позицию относительно так называемой мятежной лиги. ЕСА заявляет, что продолжит свое сотрудничество с УЕФА», - гласит сообщение организации в официальном «Твиттере».

Ранее УЕФА объявил, что не допустит игроков, выступающих за клубы Суперлиги, к соревнованиям под своей эгидой. Также футболистов могут отстранить от поединков за национальные сборные.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Суперлига Европы, Ассоциация европейских футбольных клубов
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