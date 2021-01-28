​В ПФЛ уже подготовили удостоверение футболиста для Хабиба

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28 Января 2021, 19:20,
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В начале этой недели Хабиб Нурмагомедов писал в Instagram о том, что ждёт предложений от футбольных клубов. Затем известный боец даже поиграл в футбол с игроками «Спартака», правда, не в рамках сбора команды в ОАЭ, а в рамках досуга представителей московского клуба.
История с возможной футбольной карьерой Хабиба получила продолжение – «КАМАЗ» из ПФЛ всерьёз пригласил бойца на свой сбор, который пройдёт в Новороссийске. Пока что речь идёт только о сборе, а не о контракте.
ПФЛ поддержала этот пиар-ход «КАМАЗа» и уже даже подготовила удостоверение футболиста для Нурмагомедова.
@fckamaz Подготовили для вас удостоверение на @TeamKhabib. Если всё сложится, вам останется только вставить дату выдачи pic.twitter.com/V17RhtQUMc— Ассоциация ПФЛ (@PFL_RUSSIA) January 28, 2021
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Камаз, Хабиб Нурмагомедов