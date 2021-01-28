​В ПФЛ уже подготовили удостоверение футболиста для Хабиба

В начале этой недели Хабиб Нурмагомедов писал в Instagram о том, что ждёт предложений от футбольных клубов. Затем известный боец даже поиграл в футбол с игроками «Спартака», правда, не в рамках сбора команды в ОАЭ, а в рамках досуга представителей московского клуба.

История с возможной футбольной карьерой Хабиба получила продолжение – «КАМАЗ» из ПФЛ всерьёз пригласил бойца на свой сбор, который пройдёт в Новороссийске. Пока что речь идёт только о сборе, а не о контракте.

ПФЛ поддержала этот пиар-ход «КАМАЗа» и уже даже подготовила удостоверение футболиста для Нурмагомедова.