​Задержанный глава федерации футбола Беларуси выслан из Чехии

Во вторник вечером в отборе на чемпионат мира должны были сыграть женские сборные Чехии и Беларуси. Игра была перенесена из-за случаев коронавируса в составе команды гостей. Незадолго до старта игры появилась информация о том, что глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов и его жена были задержаны в Чехии.

В среду Владимир Базанов и его супруга, задержанные за нарушение противоэпидемических мер, получили распоряжение о выезде из Чехии. Об этом рассказывает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции. Отмечается, что пресс-секретарь не назвал фамилии высланных из страны людей, но не стал опровергать, что это был Владимир Базанов с супругой.