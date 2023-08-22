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Чемпионат мира (женщины)

​Румменигге – о скандале с Рубиалесом: «Когда мы выиграли Лигу чемпионов, я целовал даже мужчин»

22 Августа 2023 • 18:22 Комментировать

Карл-Хайнц Румменигге, который входит в наблюдательный совет «Баварии», отреагировал на скандал с Луисом Рубиалесом. Напомним, что во время церемонии награждения после победы сборной Испании на женском чемпионате мира Рубиалес поцеловал футболистку в губы. В итоге функционеру пришлось извиняться.

«Не нужно преувеличивать. Когда ты выигрываешь чемпионат мира, ты становишься эмоциональным. При всём уважении, он не делал чего-то страшного. Когда мы выиграли Лигу чемпионов, я целовал даже мужчин», - цитирует Румменигге Relevo.

Напомним, что женская сборная Испании выиграла чемпионат мира впервые в истории.

​В Испании скандал: Глава Федерации футбола поцеловал футболистку на сцене

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Евро-Футбол.Ру,
Карл-Хайнц Румменигге Женский Футбол Луис Рубиалес Женская Сборная Испании
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