​Глава испанской федерации Рубиалес извинился за поцелуй футболистки

Луис Рубиалес, который возглавляет Королевскую испанскую федерацию футбола, извинился за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо. Как известно, Рубиалес поцеловал девушку прямо в губы во время церемонии награждения после победы сборной Испании на женском чемпионате мира.

«Я совершил ошибку на эмоциях. Я должен извиниться и извлечь из этой ситуации урок», - сказал Рубиалес, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

Напомним, что в финале женского чемпионата мира сборная Испании обыграла Англию со счётом 1:0. Для испанской женской команды это первая победа на мировом футбольном форуме в истории.

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