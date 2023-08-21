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Чемпионат мира (женщины)

​Глава испанской федерации Рубиалес извинился за поцелуй футболистки

21 Августа 2023 • 16:46 Комментировать

Луис Рубиалес, который возглавляет Королевскую испанскую федерацию футбола, извинился за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо. Как известно, Рубиалес поцеловал девушку прямо в губы во время церемонии награждения после победы сборной Испании на женском чемпионате мира.

«Я совершил ошибку на эмоциях. Я должен извиниться и извлечь из этой ситуации урок», - сказал Рубиалес, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

Напомним, что в финале женского чемпионата мира сборная Испании обыграла Англию со счётом 1:0. Для испанской женской команды это первая победа на мировом футбольном форуме в истории.

​В Испании скандал: Глава Федерации футбола поцеловал футболистку на сцене

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Евро-Футбол.Ру,
Женский Футбол Луис Рубиалес Женская Сборная Испании
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