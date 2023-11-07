​Бразилия хочет принять женский чемпионат мира в 2027 году

Через месяц наступает дедлайн для презентации кандидатур на проведение женского чемпионата мира в 2027 году, 8 декабря ФИФА должна объявить страну-хозяйку турнира.

Претендентов немало - среди европейских стран это совместная заявка Германии, Бельгии и Нидерландов, затем есть южноафриканская заявка, где сохранилась вся инфраструктура с 2010 года, когда в ЮАР прошел выигранный испанцами Мундиаль. Еще одна заявка - это совместный проект США и Мексики. Наконец, к ним теперь присоединяется и Бразилия, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Решающий выбор будет сделан 8 декабря.