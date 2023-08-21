​В Испании скандал: Глава Федерации футбола поцеловал футболистку на сцене

В воскресенье сборная Испании впервые в истории выиграла женский чемпионат мира. В церемонии награждения участвовал президент испанской Федерации футбола Луис Рубиалес. Он столкнулся с резкой критикой, поскольку крепко обнимал и целовал футболисток на сцене. Так, например, Рубиалес поцеловал Дженниер Эрмосо прямо в губы.

В Испании некоторые чиновники считают, что действия Рубиалеса имеют признаки сексуального насилия. Так, министр по социальным правам призвал прекратить сексуальное насилие над женщинами.

Сам Рубиалес назвал обвинения чепухой. Поцелуй Эрмосо глава испанской Федерации объяснил как «кульминацию двух друзей, которые что-то празднуют».