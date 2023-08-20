​Впервые в истории: Испания выиграла женский чемпионат мира

В воскресенье состоялся финальный матч чемпионата мира среди женских команд. В битве за трофей Испания обыграла Англию с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забила Ольга Кармона Гарсия, отличившаяся на исходе получаса игрового времени.

Женская сборная Испании выиграла чемпионат мира впервые в истории. Ранее эта команда на мировых футбольных форумах не проходила дальше 1/8 финала.

Напомним, что днём ранее в битве за бронзу Швеция обыграла Австралию со счётом 2:0.

Отметим, что женский чемпионат мира проходил в Австралии и Новой Зеландии.