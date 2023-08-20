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Чемпионат мира (женщины)

​Впервые в истории: Испания выиграла женский чемпионат мира

20 Августа 2023 • 15:09 Комментировать
Испания (жен)
1:0
Англия (жен)
окончен

В воскресенье состоялся финальный матч чемпионата мира среди женских команд. В битве за трофей Испания обыграла Англию с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забила Ольга Кармона Гарсия, отличившаяся на исходе получаса игрового времени.

Женская сборная Испании выиграла чемпионат мира впервые в истории. Ранее эта команда на мировых футбольных форумах не проходила дальше 1/8 финала.

Напомним, что днём ранее в битве за бронзу Швеция обыграла Австралию со счётом 2:0.

Отметим, что женский чемпионат мира проходил в Австралии и Новой Зеландии.

Протокол игры  
Испания (жен)1:0Англия (жен)
(1:0) Ольга Кармона Гарсия29'  
Колл КаталинаБатлье ОнаПаредес ИренКодина Лайя 73' (Андрес Ивана ( 73') Ольга Кармона ГарсияБонмати АйтанаАбельейра ТерезаЭрмосо ДженниферРедондо Альба 60' (Эрнандес Ойане ( 60') Паральюэло Сальма  78'Кальдентей Мариона 90' (Путеллас Алексия ( 90')
Запасные: Дель Кастильо АтенеаРодригес МарияПерес МарияИрен ГеррероНаварро Эва МарияСалон ЭнитСорноса КлаудияРосиоГонсалес Эстер
Эрпс МэриКартер ДжессикаБрайт МиллиГринвуд АлексБронз ЛюсиДэйли Рейчел 46' (Джеймс Лорен ( 46') Стэнвей ДжорджияУолш КейраТун Элла 87' (Инглэнд Бетани ( 87') Руссо Алессия 46' (Келли Хлоя ( 46') Хемп Лорен  55'
Запасные: Робинсон КэтиРобак ЭллиЛаура КумбсЗелем КейтиНоббс ДжорданВуббен-Мой ШарлоттаМорган ЭсмеЧарльз НиамХэмптон Ханна
20 августа. Стадион "Австралия Стэдиум".

 

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0
2.70 3.10 2.85
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