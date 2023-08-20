​Впервые в истории: Испания выиграла женский чемпионат мира

В воскресенье состоялся финальный матч чемпионата мира среди женских команд. В битве за трофей Испания обыграла Англию с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забила Ольга Кармона Гарсия, отличившаяся на исходе получаса игрового времени.
Женская сборная Испании выиграла чемпионат мира впервые в истории. Ранее эта команда на мировых футбольных форумах не проходила дальше 1/8 финала.
Напомним, что днём ранее в битве за бронзу Швеция обыграла Австралию со счётом 2:0.
Отметим, что женский чемпионат мира проходил в Австралии и Новой Зеландии.
Протокол игры
|(1:0) Ольга Кармона Гарсия29'
Колл Каталина•Батлье Она•Паредес Ирен•Кодина Лайя73' (Андрес Ивана (73') •Ольга Кармона Гарсия•Бонмати Айтана•Абельейра Тереза•Эрмосо Дженнифер•Редондо Альба60' (Эрнандес Ойане (60') •Паральюэло Сальма• 78'Кальдентей Мариона90' (Путеллас Алексия (90')
Эрпс Мэри•Картер Джессика•Брайт Милли•Гринвуд Алекс•Бронз Люси•Дэйли Рейчел46' (Джеймс Лорен (46') •Стэнвей Джорджия•Уолш Кейра•Тун Элла87' (Инглэнд Бетани (87') •Руссо Алессия46' (Келли Хлоя (46') •Хемп Лорен 55'
20 августа. Стадион "Австралия Стэдиум".
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