​Футболистка Эрмосо пожаловалась на Рубиалеса в прокуратуру – всё из-за поцелуя

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу в прокуратуру на главу Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса. Об этом рассказывают многие СМИ, в частности портал Goal.

Как известно, после победы испанской сборной на женском чемпионате мира Рубиалес поцеловал Эрмосо прямо в губы. Произошло это во время церемонии награждения.

Ранее Эрмосо говорила, что ей не понравился поступок Рубиалеса, и что она не давала согласия на поцелуй. Во вторник футболистка дала свои показания Генеральной прокуратуре.

Ранее ФИФА временно отстранила Луиса Рубиалеса. Функционер уходить в отставку отказался.