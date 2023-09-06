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​Футболистка Эрмосо пожаловалась на Рубиалеса в прокуратуру – всё из-за поцелуя

06 Сентября 2023 • 18:43 Комментировать

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу в прокуратуру на главу Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса. Об этом рассказывают многие СМИ, в частности портал Goal.

Как известно, после победы испанской сборной на женском чемпионате мира Рубиалес поцеловал Эрмосо прямо в губы. Произошло это во время церемонии награждения.

Ранее Эрмосо говорила, что ей не понравился поступок Рубиалеса, и что она не давала согласия на поцелуй. Во вторник футболистка дала свои показания Генеральной прокуратуре.

Ранее ФИФА временно отстранила Луиса Рубиалеса. Функционер уходить в отставку отказался.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Рубиалес Женская Сборная Испании Дженнифер Эрмосо
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