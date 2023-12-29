​Рианчо назвал главное футбольное событие 2023 года

Известный испанский тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», назвал главное спортивное событие 2023 года на свой вкус. Рианчо выделил триумф женской сборной Испании на чемпионате мира, который проходил в Австралии и Новой Зеландии.

«Для меня главное спортивное событие 2023 года – это победа женской сборной Испании на чемпионате мира по футболу. Это то, что запомнилось больше всего», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что в финале женского чемпионата мира сборная Испании в августе с минимальным счётом 1:0 обыграла Англию. Для испанок это была первая в истории победа на чемпионате мира.