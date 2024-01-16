Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой по версии ФИФА в 2023 году.

Чемпионка мира и лучшая футболистка турнира получила награду по итогам церемонии вручения призов от ФИФА, прошедшей в Лондоне. В тройку номинантов также попали испанка Дженнифер Эрмосо («Пачука») и Линда Кайседо («Реал», «Депортиво Кали» и сборная Колумбии).

В прошедшем сезоне Бонмати стала чемпионкой Испании, победительницей Кубка и Суперкубка страны, а также стала победительницей женского мундиаля. Ранее 25-летняя футболистка взяла «Золотой мяч».