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Чемпионат мира (женщины)

Айтана Бонмати стала лучшей футболисткой 2023 года официально

16 Января 2024 • 00:14 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой по версии ФИФА в 2023 году.

Чемпионка мира и лучшая футболистка турнира получила награду по итогам церемонии вручения призов от ФИФА, прошедшей в Лондоне. В тройку номинантов также попали испанка Дженнифер Эрмосо («Пачука») и Линда Кайседо («Реал», «Депортиво Кали» и сборная Колумбии).

В прошедшем сезоне Бонмати стала чемпионкой Испании, победительницей Кубка и Суперкубка страны, а также стала победительницей женского мундиаля. Ранее 25-летняя футболистка взяла «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Айтана Бонмати
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