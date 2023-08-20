Гвардиола: «Я влюблён в Бонмати»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о футболистке Айтане Бонмати, выступающей за национальную сборную Испании.

«Я влюблен в Бонмати за то, какой футбол она демонстрирует. Из мужского футбола я бы сравнил ее с Андресом Иньестой. Нынешняя команда «Барселоны» оказала большое влияние на женскую футбольную команду», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Напомним, что сборная Испании вышла в финал женского чемпионата мира – 2023. В решающем поединке «красная фурия» померяется силами с национальной командой Англии. Игра пройдет 20 августа и начнется в 13:00 мск.