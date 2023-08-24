​ФИФА расследует скандальный инцидент с Рубиалесом

ФИФА объявила об открытии дисциплинарного дела в отношении Луиса Рубиалеса, который занимает должность президента Королевской испанской футбольной федерации. Какие-либо подробности ФИФА пока что не сообщает.

Напомним, что во время церемонии награждения после победы сборной Испании на женском чемпионате мира Луис Рубиалес поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо прямо в губы. В скором времени функционер извинился за своё действие, объяснив его эмоциями.

Как известно, женская сборная Испании выиграла чемпионат мира впервые. В финале команда обыграла Англию с минимальным счётом 1:0.

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