Вратарь сборной Англии и женского «Манчестер Юнайтед» Мэри Эрпс признана лучшим представителем своей позиции по итогам 2023 года.

Финалистка чемпионата мира получила свою награду во время церемонии вручения наград от ФИФА, проходящей в Лондоне. Эрпс опередила австралийку Маккензи Арнольд и чемпионку мира Каталину Коль из Испании.

В прошедшем году Эрпс вышла в финал чемпионата мира и Кубка Англии, выиграв при этом женскую Финалиссиму. Мэри второй год подряд забирает награду по версии ФИФА.