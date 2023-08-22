Президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес останется на своей должности.
Напомним, ранее функционер поцеловал испанскую футболистку прямо в губы во время награждения сборной за победу в финале женского чемпионата мира.
Как сообщает Diario AS, несмотря на последние новости, связанные с инцидентом, произошедшим в финале чемпионата мира, Луис Рубиалес не собирается уходить в отставку с должности главы федерации.
Напомним, в финале турнира сборная Испании одержала победу над Англией (1:0) и впервые в своей истории стала победителем женского ЧМ.
Ранее Рубиалес извинился за свой поцелуй футболистки на сцене.
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