Президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес останется на своей должности.

Напомним, ранее функционер поцеловал испанскую футболистку прямо в губы во время награждения сборной за победу в финале женского чемпионата мира.

Как сообщает Diario AS, несмотря на последние новости, связанные с инцидентом, произошедшим в финале чемпионата мира, Луис Рубиалес не собирается уходить в отставку с должности главы федерации.

Напомним, в финале турнира сборная Испании одержала победу над Англией (1:0) и впервые в своей истории стала победителем женского ЧМ.

Ранее Рубиалес извинился за свой поцелуй футболистки на сцене.