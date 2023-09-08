​В отношении Рубиалеса заведено уголовное дело – он поцеловал футболистку в губы

В отношении Луиса Рубиалеса, главы Королевской испанской федерации футбола, было возбуждено уголовное дело. Как сообщают испанские СМИ, инициатором возбуждения дела стала прокуратура, куда недавно пожаловалась футболистка Дженнифер Эрмосо.

Как известно, после победы сборной Испании на женском чемпионате мира Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо в губы во время церемонии награждения.

Рубиалесу грозит лишение свободы по статье о сексуальном насилии.

Напомним, что ФИФА со своей стороны тоже начала разбирательство и пока временно – на 90 дней – отстранила Луиса Рубиалеса.