​У женской сборной США - новая наставница

У женской сборной Соединенных Штатов Америки - новая наставница, ею стала Эмма Хайес, бывшая футболистка лондонского «Челси». Это назначение открывает новую страницу для женской сборной США, которая на прошедшем в 2022 году чемпионате мира вылетела с турнира в 1/8 финала в качестве действующей чемпионки, проиграв шведкам в серии пенальти.

За ту неудачу пришлось поплатиться македонскому специалисту Влатко Андоновски, напоминает итальянское новостное агентство ITASportPress. Американцы рассматривали в качестве альтернативы Хайес, четырежды становившейся с «Челси» победительницей женской АПЛ, Джо Монтемурро, тренирующего женский состав «Ювентуса». Но в итоге выбрали Хайес.