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​Матч женских сборных Чехии и Беларуси перенесли после задержания главы белорусской федерации, официальная причина – COVID-19

30 Ноября 2021 • 19:21 Комментировать (1)

Отборочный матч между женскими сборными Чехии и Беларуси, который должен был пройти во вторник вечером в Опаве, был перенесён. На официальном сайте Белорусской федерации футбола сообщается о том, что ряд футболисток команды сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Чешское законодательство предполагает в таком случае новое тестирование остальных членов команды.

Интересно, что незадолго до отмены матча в СМИ появилась информация о том, что в Чехии был задержан Владимир Базанов, который возглавляет Белорусскую федерацию футбола. Чешские власти подозревают, что у Базанова нет разрешения на въезд.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Базанов женская сборная Беларуси
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Комментарии (1)
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Lokomotiv38
30 Ноября 2021 в 19:45
Очень Хорогая новость! надеюсь Базанову припомнят всё
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