​Матч женских сборных Чехии и Беларуси перенесли после задержания главы белорусской федерации, официальная причина – COVID-19

Отборочный матч между женскими сборными Чехии и Беларуси, который должен был пройти во вторник вечером в Опаве, был перенесён. На официальном сайте Белорусской федерации футбола сообщается о том, что ряд футболисток команды сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Чешское законодательство предполагает в таком случае новое тестирование остальных членов команды.

Интересно, что незадолго до отмены матча в СМИ появилась информация о том, что в Чехии был задержан Владимир Базанов, который возглавляет Белорусскую федерацию футбола. Чешские власти подозревают, что у Базанова нет разрешения на въезд.