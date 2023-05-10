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Экс-игрок «Зенита» Домингес: «Плакал, когда аргентинцы выиграли чемпионат мира»

10 Мая 2023 • 12:59 Комментировать
Люксембург
...
Мальта
09.06 13:00

Бывший аргентинский полузащитник «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес рассказал, как отреагировал на победу Аргентины в чемпионате мира. Напомним, в финальной игре мундиаля команда Лионеля Скалони в напряжённой борьбе одолела национальную сборную Франции.

«Конечно, я плакал, когда аргентинцы выиграли чемпионат мира! Были слёзы счастья. Потому что я играл за молодёжную сборную», - цитирует экс-игрока «Спорт Бизнес Газета».

Основное время финальной встречи завершилось со счётом 3:3. Победный удар в послематчевой серии одиннадцатиметровых в составе южноамериканцев нанёс Николас Тальяфико.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Сборная Аргентины Алехандро Домингес
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