Экс-игрок «Зенита» Домингес: «Плакал, когда аргентинцы выиграли чемпионат мира»

Бывший аргентинский полузащитник «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес рассказал, как отреагировал на победу Аргентины в чемпионате мира. Напомним, в финальной игре мундиаля команда Лионеля Скалони в напряжённой борьбе одолела национальную сборную Франции.

«Конечно, я плакал, когда аргентинцы выиграли чемпионат мира! Были слёзы счастья. Потому что я играл за молодёжную сборную», - цитирует экс-игрока «Спорт Бизнес Газета».

Основное время финальной встречи завершилось со счётом 3:3. Победный удар в послематчевой серии одиннадцатиметровых в составе южноамериканцев нанёс Николас Тальяфико.