«Это было честью» - Манданда завершил карьеру в сборной Франции

Ещё один вратарь объявил о том, что завершает карьеру во французской сборной - чуть ранее это сделал Уго Льорис. 37-летний Стив Манданда подтвердил, что больше не будет выступать за национальную команду, назвав выступления за нее честью.

- Я принял это решение после чемпионата мира. Были великие моменты, это было честью для меня, но сейчас пора уходить, - цитирует футболиста L'Equipe.

Таким образом, основным голкипером французской сборной, скорее всего, станет Майк Меньян из «Милана», который сейчас восстанавливается от травмы. Он пропустил недавний чемпионат мира в Катаре.